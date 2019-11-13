Главный тренер сборной Азербайджана о победе над Лихтенштейном и сумгаитской публике

Главный тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу Милан Обрадович прокомментировал победу нашей команды в отборочном матче Евро-2021 над Лихтенштейном (1:0), передает корреспондент haqqin.az из Сумгаита, где состоялась игра.

«Была напряженная игра, - говорит сербский специалист. - Мы ожидали такой игры от соперника, который оборонялся большим количеством игроков, играл на контратаках. Надо было терпеть, играть спокойно и точно, ждать своих моментов. Старались контролировать мяч, игру. Смогли забить один гол и создать пару хороших моментов. Поздравляю своих игроков с победой. Теперь мы будем готовиться к товарищеской игре с Украиной.

Мы строили наши атаки по-другому, нежели в первом матче с Лихтенштейном. Играли больше через фланг. Старались выполнить определенные тактически задачи, чтобы создать у ворот соперника ситуации для взятия ворот.

Почему сегодня чаще играли низом у штрафной соперника? В последнем матче со Швейцарией у нас было много навесов, но у нас нет игрока, который может выиграть борьбу на втором этаже. Поэтому на этот раз договорились играть низом.

Сегодня в Сумгаите было меньше болельщиков, чем на прошлой игре со Швейцарией? Сегодня рабочий день. Плюс игра начиналась достаточно рано, в 18:00. Скорее всего, некоторые болельщики не успевали к началу. Благодарю тех болельщиков, которые пришли и поддержали. Нам нравится тут играть, хорошее поле и публика.

Что касается игроков из клуба «Сумгаит», то сегодня у нас было три местных футболиста. Хочу, чтобы игроки еще лучше играли в своих командах, чтобы мне не пришлось ломать голову, кого ставить в стартовый состав».

Главный тренер сборной Лихтенштейна Мартин Штоклаза сказал следующее:

«По итогам 90 минут могу сказать, что Азербайджан имел больше шансов и заслужил победу. Правда, у нас тоже были голевые моменты. Мы могли сыграть сегодня вничью.

Сегодня Азербайджан играл осторожнее, чтобы не пропустить. В первой игре между нашими командами было не так. В том матче мы имели преимущество и победили 1:0.

Лихтенштейн – маленькая страна. Там на футбол смотрят как на хобби. Больше внимания уделяют образованию, искусству. Поэтому, если бы мы даже проиграли сегодня крупно, то все бы отнеслись к этому с пониманием».