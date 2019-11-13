Немецкие СМИ: «Гарегин Нжде уничтожал и славян»

Автор статьи подчеркивает, что далеко не все политические акты солидарности, даже если они одобрены несколькими государствами по взаимному согласию, должны приниматься безоговорочно, и планируемое возведение памятника Гарегину Нжде в Плиске относится как раз к таким случаям, так как его прославление, независимо от отношения к нему армянской диаспоры, «имеет проблемное измерение, которое нельзя скрывать с точки зрения ценностей гуманизма и мирного сосуществования людей».

На немецком портале Alumniportal Aserbaidschan накануне была опубликована аналитическая статья языковеда Матиаса Вольфа о намерении армянской диаспоры в болгарском городе Плиска установить памятник пособнику нацистов Гарегину Нжде, в которой указывается на недопустимость героизации пособников нацистов в Европе, сообщает «Вестник Кавказа».

«Гарегин Нжде (Гарегин Тер-Арутюнян) был армянским ультранационалистом, вдохновленным идеей создания армянской империи в статусе мировой державы, который должен был якобы получить его народ», - указывает эксперт.

Матиас Вольф обращает внимание на то, что Гарегин Нжде проявил себя как террорист еще в те годы, за которые его и прославляют армянские националисты.

«Прославление Гарегина Нжде в качестве героя Армении представляется проблематичным, поскольку в 1918-1920 годах, когда Азербайджан провозгласил свой суверенитет и стал первой демократической республикой на мусульманском Востоке, под руководством Нжде в Нагорном Карабахе произошли погромы против азербайджанского населения», - напоминает он.

Эксперт пишет, что и в 1940-х годах, когда нацистская Германия напала на Советский Союз и терроризировала в том числе и население Кавказа, Гарегин Нжде выступал на стороне Гитлера.

«Опираясь на этнический аспект, армянские силы коллаборационистов стремились осуществить свою мечту о великой империи и очистить ее от мусульман, особенно от азербайджанцев. Гарегин Нжде взялся за эту идею с собственной идеологией, "Цегакронизмом", в значительной степени дополненной расистскими элементами. Этот расизм был направлен не только против азербайджанцев, но и против народов славянского происхождения. Можно увидеть параллели с расовой идеологией Гитлера, который рассматривал войну против Советского Союза как "войну за жизненное пространство"», - отмечает языковед.

Данные факты о личности Гарегина Нжде и его целей позволяют спрогнозировать, что появление в Болгарии, европейской стране, памятника этому пособнику нацистов породит целый ряд проблем.

«Каким образом прославление человека, считавшего также и славянские народы "низшими", будет воспринято в России? Да и разве это не оскорбляет болгарские национальные чувства, что на болгарской земле планируется возвести памятник человеку, объявившему спасителя Болгарии – Россию, как раз во время Второй мировой войны, врагом Армении?», - задает ключевые вопросы автор статьи, подчеркивая, что памятник русофобу Нжде поставит под удар российско-болгарские отношения.

Под ударом окажутся и сближающиеся контакты с Азербайджаном.

«За последние два-три года стало особенно ясно, насколько сблизились эти страны, несмотря на культурные различия. К 100-летию Азербайджанской Республики в 2018 году Болгария была одним из самых теплых поздравителей. В Варне по случаю этого события прошла фотовыставка, на которой были показаны основные элементы азербайджанской культуры, чье происхождение восходит к албанским традициям, относящимся к истории обеих стран. Годом ранее первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Болгарию, выступив за дальнейшее тесное сотрудничество в сфере культуры. Болгария не может позволить себе обидеть Азербайджан, предоставляя площадку объявленному врагу его суверенитета», - утверждает Матиас Вольф.

Эксперт обращает внимание на то, что установкой памятников подобным преступникам Армения стремится продемонстрировать свое влияние на иностранные государства.

«Эти планы можно рассматривать как демонстрацию власти на чужой территории и как позорное злоупотребление терпимостью, гостеприимством и солидарностью других народов через прямое или косвенное их вовлечение в чествование неблаговидных аспектов европейской истории. Героизация нацистских личностей и символов давно стала предметом различных резолюций ООН и порицается со стороны международного сообщества, в документах подчеркивается необходимость активного противодействия такого рода прославлению нацизма, в контексте чего возведение памятника Нжде в Плиске представляется и вовсе незаконным актом», - заявляет он.