МИД об арестах азербайджанских оппозиционеров в Германии

«Мы проинформированы о задержании в Германии граждан Азербайджана по подозрению в фальсификации документов и незаконной миграции», - сказала сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«К сожалению, эти лица, выдающие себя за «политических эмигрантов», задержаны по подозрению в вышеуказанной деятельности.

Между правоохранительными органами Азербайджана и Германии существует сотрудничество, и если германская сторона обратится к нам, то этот вопрос может быть рассмотрен в надлежащем порядке», - сказала Лейла Абдуллаева.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали активистов оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.