Стрельба в американской школе: много раненых

В Калифорнии в городе Санта-Кларита при стрельбе в школе в четверг пострадали семь человек, сообщает газета LA Times.

Помощник шерифа округа Лос-Анджелес Боб Бейзи в эфире телеканала CNN уточнил, что правоохранительные органы пока могут подтвердить информацию о пяти пострадавших. Он не пояснил, все ли эти лица получили огнестрельные ранения.

В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что подозреваемый в стрельбе в школе мертв. Как отмечает телеканал, информацию о самоубийстве подозреваемого подтвердили сотрудники правоохранительных органов. Они в настоящее время проводят обыск в его доме.