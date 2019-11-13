Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,33 (на 0,53%) - до $62,70 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,18 (на 0,32%) - до $57,30 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,22 млн баррелей, бензина - на 1,86 млн баррелей, в то время как дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.