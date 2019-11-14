Путин о встрече с Трампом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в России возможна, если Трамп примет решение и приедет на празднование юбилея победы в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, пишет «Газета.ру».

Путин отметил, что если Трамп примет решение приехать, учитывая предвыборную кампанию, которая будет в это время в США, то президенты встретятся.

Российский лидер заметил, что полноформатность зависит не от места, а от откровенности. При этом переговоры пока не планируются.

Путин выразил уверенность, что хорошие переговоры с Трампом возможны.