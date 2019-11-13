Оплеуха армянскому лобби в Вашингтоне наше послесловие
Не прошло и дня с момента встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, как Линдси Грэм заблокировал в Сенате резолюцию о геноциде армян, а министр обороны США Марк Эспер заявил о важности возвращения Анкары в лоно НАТО.
Комментируя сегодня встречу Трампа и Эрдогана, мой коллега по редакции haqqin.az употребил следующее выражение: «Пусть это и не победа - но как минимум тот камушек, который вполне может стать причиной поломки механизма антитурецкого лобби в Америке». Возможно, он и не подозревал, что этот его вывод получит подтверждение менее чем через сутки.
Приглашенный в числе пяти сенаторов на встречу двух президентов, вчера Линдси Грэм не сдерживал себя в нападках на Эрдогана, в ходе встречи заявив ему: «Ну, вы хотите, чтобы я попросил курдов рассказать о том, что вы сделали? 10 000 бойцов СДФ, в основном курды, пострадали, погибли или получили ранения в борьбе с ИГИЛ, и Америка не забудет этого и не откажется от них».
Именно этот человек, один из наиболее влиятельных на Капитолийском холме и в вашингтонских кулуарах, менее суток назад заявлял, что «цель этой встречи - провести урок американской гражданственности для наших друзей в Турции». Вышло как-то совсем наоборот - это турецкий лидер, судя по всему, выступил в качестве учителя. Во всяком случае, именно Линдси Грэм как глава юридического комитета Сената США вчера заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции «о признании геноцида армян в Османской империи», заявив, что сенаторам не следует «приукрашивать или пытаться переписать историю».
Пощечина армянской составляющей антитурецкого лобби получилась смачная, знатная и оглушительно звонкая. Многочисленные комментаторы, вот совпадение - из числа армянских лоббистов во всем мире и примкнувших к ним представителей Демократической партии, тут же обвинили сенатора в лицемерии, двуличности и прочих грехах. «Есть только одна вещь, способная заставить Конгресс выглядеть еще хуже. То есть отозвать решение после того, как с Турцией вроде бы что-то начало налаживаться», - написал один из них.
Позволю себе заметить, что лицемерие и политическая ангажированность пропихиваемой в Палате представителей резолюции о «геноциде» армян перла изо всех щелей, прошу уж прощения за вульгаризм. И если кому и говорить о лицемерии - то только не тем людям, кто сделал из трагической страницы истории повод для политического шабаша. Не осталось ни одного живого, кто может даже теоретически нести хоть какую-то ответственность за то, что происходило тогда, но манипуляции трагедией, пляски на костях продолжаются по сей день - омерзительные и постыдные.
Ни о какой «исторической справедливости» здесь и речи быть не может. Союз курдских боевиков YPGSDF с армянскими лоббистами США против Анкары - это совершенно фантасмагорическое совокупление «жабы и гадюки», при виде которого биолог впадет в ступор, а циничный аналитик тут же заподозрит финансовый и политический интерес участников этого извращенного акта.
Но оплеухи антитурецкому лобби на этом не прекратились. Эрдоган еще летел в Анкару, а министр обороны Марк Эспер уже выступил перед журналистами на объединенной базе ВВС и армии США «Льюис - Маккорд», что к западу от Скалистых гор и где дислоцируются 1-й армейский корпус и 62-е авиакрыло.
«Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды. Они были хорошими союзниками на протяжении многих лет, мы сражались вместе в Корее и они были с нами в Афганистане, - заявил он. - Поэтому нам нужно продолжать развивать наши связи на (военном) уровне, чтобы гарантировать наши прочные отношения, которые помогут нам пройти через этот сложный период».
Марк Эспер, конечно, не может пока похвастаться огромным влиянием в военных кругах США. Пусть и не совсем «пиджак», в багаже - служба в элитной 101-й воздушно-десантной дивизии, звание подполковника, участие в «Буре в пустыне», «Бронзовая звезда» и орден «Легион Почета», но на него падает тень тех сложностей, которые существуют у Трампа с Пентагоном. Однако его заявление на базе «Льюис - Маккорд» - это серьезно.
Для армии США Турция - союзник, и всегда была таковой. Более того, связи между американскими военными куда более разветвленные и тесные, чем у политиков двух стран. И потому когда Обама с коллегами из Демократической партии загонял американо-турецкие отношения в тупик, вооруженные силы США этого откровенно не понимали. Не протестовали - но глухо ворчали, используя в описании подобных действий крепкие армейские выражения. И сейчас, когда появилась возможность противостоять этому курсу, в Пентагоне нашлись и еще будут находиться масса желающих ткнуть носом в лужу тех политиков, которые слишком уж тесно сотрудничают с антитурецким лобби. Эта часть военных восприняла слова Эспера как призыв и руководство к действию.
Было бы заманчиво закончить этот материал словами в отношении антитурецкого лобби в США: «Господа, ваша карта бита!» Или процитировать сегодняшние заголовки первых полос проправительственных турецких газет - там сплошная победа и «Трампнаш». Но, к сожалению, время для этого не пришло, впереди нас ожидает еще немало драматических коллизий, связанных с интригами в отношении Анкары и турецкого президента.
Тем не менее что-то все же в этом вопросе после встречи Эрдогана и Трампа сдвинулось. Турецкий камушек в американском сапоге сыграл свою роль.