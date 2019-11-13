Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:01

Не прошло и дня с момента встречи Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, как Линдси Грэм заблокировал в Сенате резолюцию о геноциде армян, а министр обороны США Марк Эспер заявил о важности возвращения Анкары в лоно НАТО.

Комментируя сегодня встречу Трампа и Эрдогана, мой коллега по редакции haqqin.az употребил следующее выражение: «Пусть это и не победа - но как минимум тот камушек, который вполне может стать причиной поломки механизма антитурецкого лобби в Америке». Возможно, он и не подозревал, что этот его вывод получит подтверждение менее чем через сутки. Приглашенный в числе пяти сенаторов на встречу двух президентов, вчера Линдси Грэм не сдерживал себя в нападках на Эрдогана, в ходе встречи заявив ему: «Ну, вы хотите, чтобы я попросил курдов рассказать о том, что вы сделали? 10 000 бойцов СДФ, в основном курды, пострадали, погибли или получили ранения в борьбе с ИГИЛ, и Америка не забудет этого и не откажется от них». Именно этот человек, один из наиболее влиятельных на Капитолийском холме и в вашингтонских кулуарах, менее суток назад заявлял, что «цель этой встречи - провести урок американской гражданственности для наших друзей в Турции». Вышло как-то совсем наоборот - это турецкий лидер, судя по всему, выступил в качестве учителя. Во всяком случае, именно Линдси Грэм как глава юридического комитета Сената США вчера заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции «о признании геноцида армян в Османской империи», заявив, что сенаторам не следует «приукрашивать или пытаться переписать историю».

Пощечина армянской составляющей антитурецкого лобби получилась смачная, знатная и оглушительно звонкая. Многочисленные комментаторы, вот совпадение - из числа армянских лоббистов во всем мире и примкнувших к ним представителей Демократической партии, тут же обвинили сенатора в лицемерии, двуличности и прочих грехах. «Есть только одна вещь, способная заставить Конгресс выглядеть еще хуже. То есть отозвать решение после того, как с Турцией вроде бы что-то начало налаживаться», - написал один из них. Позволю себе заметить, что лицемерие и политическая ангажированность пропихиваемой в Палате представителей резолюции о «геноциде» армян перла изо всех щелей, прошу уж прощения за вульгаризм. И если кому и говорить о лицемерии - то только не тем людям, кто сделал из трагической страницы истории повод для политического шабаша. Не осталось ни одного живого, кто может даже теоретически нести хоть какую-то ответственность за то, что происходило тогда, но манипуляции трагедией, пляски на костях продолжаются по сей день - омерзительные и постыдные. Ни о какой «исторической справедливости» здесь и речи быть не может. Союз курдских боевиков YPGSDF с армянскими лоббистами США против Анкары - это совершенно фантасмагорическое совокупление «жабы и гадюки», при виде которого биолог впадет в ступор, а циничный аналитик тут же заподозрит финансовый и политический интерес участников этого извращенного акта. Но оплеухи антитурецкому лобби на этом не прекратились. Эрдоган еще летел в Анкару, а министр обороны Марк Эспер уже выступил перед журналистами на объединенной базе ВВС и армии США «Льюис - Маккорд», что к западу от Скалистых гор и где дислоцируются 1-й армейский корпус и 62-е авиакрыло.