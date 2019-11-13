Государственный обвинитель зачитал обвинительный акт, согласно которому Эмин Зейналов начиная с 2012 года обманным путем получил от нескольких человек крупные денежные суммы. Чтобы мошенническим путем завладеть деньгами потерпевших, Эмин Зейналов предлагал им стать его деловыми партнерами и сделать вложения. Чтобы придать своим махинациям достоверность, он представлялся специалистом, который имеет большой опыт работы в банковской сфере и осуществляет высокодоходные операции по купле-продажи валюты на внутренних и внешних рынках.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя правления GünayBank Эмина Зейналова. На заседании рассматривались принятые к производству гражданские иски потерпевших к Э.Зейналову.

Обвиняемый обещал людям, что деньги, которые они передадут ему, в будущем в результате операций по обмену валюты, которые он будет проводить вне банка, принесут огромные доходы и он будет выплачивать своим инвесторам дивиденды еженедельно и ежемесячно. Э.Зейналов уверял вкладчиков, что они ничем не рискуют, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций он сам покроет убытки. Таким образом он добивался доверия своих жертв.

Одним из тех, кто поверил Эмину Зейналову, был Рашад Гариб. В сентябре 2016 года он передал мошеннику 200 тысяч долларов.

Также в январе 2017 года Зейналов взял у мужа своей сестры Фарида Мамедова миллион долларов, у Тамерлана Шйхзаманова – 100 тысяч, Мамеда Назаралиева – 2,5 миллиона, Амраха Ильдырымзаде – 300 тысяч, Ровшана Ализаде – 200 тысяч, Эльдара Аббасова – 600 тысяч, Руфата Керимова – 1,4 миллиона, Илькина Нуриева – 750 тысяч, Орхана Велиева – 4 миллиона, Вазеха Халафова – 20 тысяч, Эльнура Талыбова – 45 тысяч, Эльгюна Багирова – миллион 850 тысяч, у гражданина Турции Зивари Сардара Мустафы – 4,5 миллиона, Араза Сулейманова – 1,5 миллиона, Рагима Мамедова – 500 тысяч, Сахиба Сафарова – 3,5 миллиона, Турала Багирова – миллион 460 тысяч, Гейдара Сулейманова – 134 тысячи. Все сумы в долларах.

Узнав от своей сотрудницы Халиды Мамедовой, что она собирается продать свою квартиру и приобрести новую, Э.Зейналов решил поживиться и за ее счет. Он предложил ей свою помощь, рассказав, что какие-то его знакомые могут поспособствовать выгодно купить квартиру. У женщины не было причин подозревать коллегу в обмане, и она отдала ему 143 тысячи 700 долларов.

По предъявленным ему обвинениям Эмин Зейналов виновным себя признавать отказался, заявив также, что на данном этапе процесса не хочет давать показания. После этого заседание продолжилось опросом потерпевших.

Первым давал показания муж сестры Эмина Зейналова Фарид Мамедов. Он сообщил, что работает в банковском секторе 19 лет и что как родственнику доверял Эмину Зейналову, который предложил продавать валюту в обменных пунктах и зарабатывать на этом проценты. В то время Мамедов был заведующим филиалом №3 GünayBank и знал, что операции с обменом валюты выгодны и могут приносить немалый доход, а потому спокойно передал Зейналову миллион долларов.

«Эмин сказал мне, что нужны средства, чтобы организовать торговлю валютой. Он убедил меня, заверив, что это простая операция, на которой мы хорошо заработаем. Надо было покупать доллары по низкой цене и выгодно сбывать их по более высокой стоимости. Я передал Эмину сначала 400 тысяч, а потом еще 600 тысяч долларов. Он обещал, что на своем миллионе я заработаю еще 300 тысяч долларов. Это были не только мои деньги – часть я взял у своей тети Рены, а также продал трехэтажный дом в Патамдаре и автомобиль Mercedes», - сказал потерпевший.

Кроме того, Ф.Мамедов утверждал, что взял у своего друга Эльгюна Багирова миллион 850 тысяч долларов и также передал их Эмину Зейналову.

«Мы действительно получали проценты еженедельно. Но что-то меня насторожило, и я забрал у Эмина деньги Эльгюна. Однако дела шли хорошо, и я вскоре вернул в общий оборот 850 тысяч долларов Эльгюна. А потом Эльгюн сам дал Эмину еще миллион долларов. Я об этом узнал позже, потому что совершал тогда паломничество в Мекку», - сообщил потерпевший.

Затем показания в качестве потерпевшего давал Гейдар Сулейманов, сообщивший, что с Эмином Зейналовым его познакомил общий приятель Вазех Халафов.

«Я дал Эмину 134 тысячи долларов, а заработал всего 6 тысяч манатов. Деньги я передал кассиру GünayBank и квитанциюбрать не стал», - отметил в своих показаниях Гейдар Сулейманов.

Потерпевший Вазех Халафов заявил, что у него не было оснований сомневаться в честности Эмина Зейналова и он поверил в возможность быстро заработать неплохие деньги.

«У меня болел ребенок, нужна была операция в Германии. Я делал все, чтобы собрать на это нужную сумму. Потому-то и дал Эмину деньги, но с условием, что в любой момент смогу их забрать. Он объяснил, что заработать можно на продаже валюты. В детали операций я не вдавался, просто доверился Эмину», - сказал потерпевший.

Очередное заседание по этому резонансному делу состоится 19 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Эмин Зейналов вне банка организовал нелегальную схему по обороту денег и присвоил миллионы долларов десятков людей. Он привлек крупные суммы в качестве депозита и ежемесячно выплачивал дивиденды в размере 3-6%. Однако через некоторое время Эмин Зейналов скрылся со всеми полученными им мошенническим путем деньгами. Обвинение также утверждает, что все имевшиеся у него средства Э.Зейналов задействовал в операциях на валютной бирже Forex, однако понес большие убытки. Отмечается, что среди обманутых Эмином Зейналовым людей несколько высокопоставленных чиновников.