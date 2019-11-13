Председатель Совета Европы Дональд Туск, как мы сообщали, с 1 декабря покидает высокий пост и возвращается на родину в Польшу. «Сбитый летчик» уже отказался баллотироваться на пост президента своей страны в будущем году, решив, пока оставаться самым высокооплачиваемым пенсионером. Он решил публично подвести итоги своего 5-летнего пребывания на высокой должности. Об этом сообщило издание wiadomosci.

Это Туск сделал в College de Europe в городе Брюгге, на открытии академического года. В своем выступлении он подчеркнул, что ключом для понимания его деятельности на этом посту было слово «единство» и при этом напомнил свое выступление при вступлении в должность 1 декабря 2014 года. Он тогда настаивал на том, что Европе нужно единство особенно в свете угроз внешних и внутренних.

«Я говорил вам, что у меня мания на точке единства», - добавил Д. Туск.

Часть своего выступления бывший польский премьер посвятил «агрессивной политике Кремля».

«Я был и до сих пор убежден, что в этой игре ставка не только о будущем независимой Украины, безопасности Центральной Европы, в этом безопасность и моей страны, но и также суверенность Европы, как политического субъекта», - утверждал Туск и добавил, что по его мнению, целью Путина было не только восстановление контроля над пространство бывшего Советского Союза, но также систематическое ослабление ЕС путем разделения изнутри.

Далее уходящий председатель напомнил, что он чуть ли не каждую неделю некоторым европолитикам говорил, что Россия является не «стратегическим партнером Евросоюза», а «стратегической проблемой».

Он припомнил свои достижения на поприще, особенно в тех событиях, которые могли пошатнуть зону евро, утверждая, что защищал греков перед слишком жестким, а временами - ортодоксальным подходом немцев и голландцев, добавив, что он знал, что зона евро может упасть, если стороны в конфликте пойдут еще на шаг дальше.

Туск отметил, что только благодаря ему, дошло до соглашения между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Польский политик вспомнил и о миграционной политике, подчеркнув, что «способом снижения напряжения было понимание для всех стран, что нет внутреннего противоречия между либеральной демократией и эффективным контролем наших внутренних границ». Логично, что часть своего выступления Дональд Туск посвятил проблеме Brexit. Он отметил, что «сделал все, что в моих силах, чтобы избежать сценария отсутствия понимания, и продлить англичанам время для размышлений, и возможной смены позиции» по этому вопросу.

Как заметил Туск в своем выступлении, его называли за это романтиком и англофилом. В обоих случаях, считает он, это верно и заслуженно. Но самое главное, по его словам, что Brexit не разделил Евросоюз.

Шеф Совета Европы обратился к личности Эммануэля Макрона, который в свое время сказал что «нужно взвесить ситуацию по отношению к России».

Дональд Туск выразил надежду, что это не станет ценой наших мечтаний о суверенной Европе, а также напомнил: французский президент признался, что в этом вопросе разделяет позиции венгерского премьера Виктора Орбана, который, вероятно, смог бы убедить поляков в смене позиции по отношению к России.

«Однако не меня, Эммануэль», - твердо заявил польский политик.