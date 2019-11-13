Ветер унес металлургию, но принес туризм наша корреспонденция
Город Лиепая на западном побережье Балтийского моря славится своими прекрасными пляжами, ветреным климатом, уютными улочками с невысокими домами конца XIX- начала XX веков, недавно открытым прекрасным концертным залом «Большой янтарь», другими достопримечательностями.
Но в советское время «город, где рождается ветер», был режимным — здесь находилась одна из военных баз Балтфлота. Стояли войска всех родов. Он считался пограничной зоной. Въезд в Лиепаю посторонним был запрещен. Местные жители, возвращаясь из поездок в Ригу или другие города, должны были предъявлять паспорта со здешней пропиской. По улицам ходили военные патрули.
Лиепая на протяжении многих лет славилась своей промышленностью — здесь работал крупнейший в Балтии металлургический завод, действовали фабрики легкой промышленности, рыбоперерабатывающие предприятия, морской порт. После обретения Латвией независимости и вывода советских войск начался переходный период, как и во всей стране, сопровождавшийся кризисом.
Металлургический гигант держался еще много лет. Но несколько лет назад и его постигла судьба знаменитых латвийских брендов — ВЭФа, «Альфы», «Радиотехники». Предприятие с еще дореволюционной историей, и с технологией почти того же времени было объявлено банкротом. На улице оказались несколько тысяч работников. Такой крах почувствовал весь город — ведь у всех металлургов семьи, близкие.
Власти Лиепаи сделали все возможное, чтобы все-таки смягчить удар, пытались трудоустроить большинство. Но все же часть бывших работников, около тысячи, покинула город, поехав зарабатывать за границу.
Прошло несколько лет, и курс городских властей на привлечение туристов, развитие свободной экономической зоны начал приносить свои результаты. Близость к литовской границе, огромная широкая пляжная полоса с чистейшим песком стали притягательным манком для граждан соседней страны, жителей Паланги и других приграничных городов Литвы.
На летний отдых в Лиепаю теперь едут из Германии, Беларуси, России. Сюда, подальше от шумной Юрмалы, стремятся даже рижане.
Как следствие закрытия металлургического предприятия — стал чище воздух в городе, улучшились показатели в сфере профессиональных заболеваний.
Бывший военный городок (или, точнее, Военный порт) превратился в мекку для любителей экзотического туризма в стиле ретро.
Бывшая здешняя воинская тюрьма стала объектом, куда для ее посещения и ради возможности провести несколько часов в качестве заключенного в одиночной камере в «советских условиях», надо записываться заранее. Особенно нравится такой аттракцион туристам из стран Скандинавии и Западной Европы. Деньги от этого зарабатывают местные предприниматели.
Интересно, что сейчас проблема города не в отсутствии рабочих мест, а в нехватке жилья. Местные жители в сезон успешно зарабатывают, размещая свои предложения о сдаче комнат и квартир на популярных международных порталах. Часть жилого фонда скуплена россиянами, белорусами и литовцами. Они, как правило, живут здесь в летний сезон, а по его окончании квартиры пустуют.
Представитель Лиепайской специальной экономической зоны Гатис Гинтерс в интервью местной прессе говорит, что рынок долгосрочной аренды жилья в городе невелик. Спрос на него превышает предложение. Снять квартиру в доме поновее сложно не только для иностранцев, но и для реэмигрантов — тех, кто возвращается из-за границы.
Таковых пока не очень много, но тенденция тяги из чужих краев на родную землю есть. В последнее время в Лиепае появилось немало рабочих мест — открылись и продолжают открываться новые небольшие предприятия и фирмы. Создается бизнес-парк, на рынке появились скандинавские работодатели, обеспечивающие работой лиепайчан и качественную рабочую среду для них.
В Лиепае есть свой аэропорт, откуда самолеты летают пока в Ригу, а в перспективе и в страны Скандинавии. Здесь начато строительство ангара для учебной базы национальной авиакомпании.
Расширяются мощности одной из стивидорных компаний в порту. Здесь же ведутся работы по обустройству причала для круизных паромов — новое направление для города. Каждый заход парома — это до 1000 и более туристов, которые принесут в городской бюджет и предпринимателям твердую валюту. Обслужить гостей не проблема: недостатка в кафе и ресторанчиках здесь нет.
Что касается новых рабочих мест, в этом месяце в Лиепае начнет работать предприятие, продукция которого пойдет в немецкий автопром. Действует фирма, производящая конвейерные ленты, на которые есть спрос в мире, в том числе со стороны крупнейшего интернет-продавца Alibaba.
Есть интерес к бизнесу в этом приморском городе и со стороны предпринимателей Украины и других стран.
Словом, «город, в котором рождается ветер» - так о нем поется суперпопулярной латышской песне — пережив трудные времена, уверенно смотрит в будущее.