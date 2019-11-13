Но в советское время «город, где рождается ветер», был режимным — здесь находилась одна из военных баз Балтфлота. Стояли войска всех родов. Он считался пограничной зоной. Въезд в Лиепаю посторонним был запрещен. Местные жители, возвращаясь из поездок в Ригу или другие города, должны были предъявлять паспорта со здешней пропиской. По улицам ходили военные патрули.

Город Лиепая на западном побережье Балтийского моря славится своими прекрасными пляжами, ветреным климатом, уютными улочками с невысокими домами конца XIX- начала XX веков, недавно открытым прекрасным концертным залом «Большой янтарь», другими достопримечательностями.

Лиепая на протяжении многих лет славилась своей промышленностью — здесь работал крупнейший в Балтии металлургический завод, действовали фабрики легкой промышленности, рыбоперерабатывающие предприятия, морской порт. После обретения Латвией независимости и вывода советских войск начался переходный период, как и во всей стране, сопровождавшийся кризисом.

Металлургический гигант держался еще много лет. Но несколько лет назад и его постигла судьба знаменитых латвийских брендов — ВЭФа, «Альфы», «Радиотехники». Предприятие с еще дореволюционной историей, и с технологией почти того же времени было объявлено банкротом. На улице оказались несколько тысяч работников. Такой крах почувствовал весь город — ведь у всех металлургов семьи, близкие.

Власти Лиепаи сделали все возможное, чтобы все-таки смягчить удар, пытались трудоустроить большинство. Но все же часть бывших работников, около тысячи, покинула город, поехав зарабатывать за границу.

Прошло несколько лет, и курс городских властей на привлечение туристов, развитие свободной экономической зоны начал приносить свои результаты. Близость к литовской границе, огромная широкая пляжная полоса с чистейшим песком стали притягательным манком для граждан соседней страны, жителей Паланги и других приграничных городов Литвы.

На летний отдых в Лиепаю теперь едут из Германии, Беларуси, России. Сюда, подальше от шумной Юрмалы, стремятся даже рижане.

Как следствие закрытия металлургического предприятия — стал чище воздух в городе, улучшились показатели в сфере профессиональных заболеваний.

Бывший военный городок (или, точнее, Военный порт) превратился в мекку для любителей экзотического туризма в стиле ретро.