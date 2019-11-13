Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 05:43

Как уже сообщал haqqin.az, по поручению президента Ильхама Алиева начата реализация широкомасштабных проектов по перестройке и благоустройству бакинских пригородных поселков и сел. Одним из первых стал преображаться поселок Балаханы, где прокладываются новые дороги, проводятся канализационные, водопроводные и телефонные коммуникации, капитально ремонтируются жилые здания, высаживаются цветы и зеленые насаждения.

Уже сегодня Балаханы, в недавнем прошлом задыхавшийся от миазмов крупнейшей в стране свалки бытовых отходов и утопавший из-за неполадок с канализацией в лужах с мазутными разводами, превратился в один из самых красивых и благоустроенных пригородов Баку. Параллельно с благоустройством в поселке начались и работы по восстановлению исторических памятников - старинной, насчитывающей свыше ста лет мечети, древнего колодца и многого другого. Обо всем этом давно мечтали балаханинцы, и теперь их желание сбывается. Репортерская группа haqqin.az стала свидетелем восстановительных процесса памятников культуры и истории в Балаханы. Увиденное дает основание надеяться, что в скором времени этот апшеронский поселок станет обязательной частью туристического маршрута в Азербайджан, ведь каждый уголок поселка – живая история. Без должного ухода многие древние строения, представляющие реальную историческую и культурную ценность, приходили в запустение и разрушались. Этот пагубный процесс шел десятилетиями, конечно же, все сразу привести в надлежащий вид сложно. Но то, с какой энергией и увлечением взялись за дело реставраторы и строители, не оставляет сомнений, что древние памятники в Балаханы постепенно, один за другим обретут новую жизнь. И первым стал обретать свой исторический облик Караван-сарай, который был построен в 1636 году по приказу шаха Сефи I из рода Сефевидов.

В расположенной рядом с Караван-сараем бане Гум также идут реставрационные работы. Местный житель, взявшийся провести журналистов по всем знаменательным местам старинного поселения, сообщил, что, согласно письменным источникам, баня была построена на рубеже ХV и ХVI веков. Время и особенности апшеронского климата сделали свое дело – заброшенная не менее двухсот лет назад баня оказалась погребенной под слоем нанесенного ветром песка. И только местные аксакалы знали, что это не просто песчаный холмик, а знаковое для древнего поселения строение. Чтобы баня окончательно не сгинула с лица земли, старожилы даже соорудили вокруг нее ограду. Отчасти это помогло, но участь исторического памятника все равно была бы незавидной, если бы руководство страны не распорядилось заняться наконец восстановлением этой и другими древностями Апшерона. Сейчас слой песка и земли с постройки уже снят и начаты комплексные работы по реставрации исторической реликвии. «Сначала здесь побывали специалисты Минкультуры, археологи. После тщательного осмотра они дали свою экспертную оценку, которая звучала примерно так: «Восстановить сложно, но возможно», - рассказывает проводник. Баня состоит из двух больших и 16 малых помещений. Древние строители, как показало исследование здания, не использовали цемент, зато в большом количестве применяли керамику. Вся отопительная система бани керамическая, причем предусматривающая обогрев и стен, и пола, что осуществляли искусно встроенные керамические трубы.

«Только представьте, с каким мастерством в глубокой древности была сооружена эта система. Здесь всегда с избытком была горячая вода и поддерживалась определенная температура. А в центральной части бани есть даже небольшой бассейн», - наш гид не может скрыть своего волнения, когда ведет нас по анфиладе комнат, напоминающих подземелье замка. Уникальной была здесь и канализационная система. Сточные воды по специальным трубам, проведенным за стенами, стекали в коллекторы за пределами здания. Низкие потолки были рассчитаны на сохранение тепла в помещениях. С той же целью нижняя часть здания расположена ниже уровня земли. Прежние исследователи строения полагали, что вода в эту баню поступала из колодца Овдан. Однако раскопки показали, что позади здания есть кахризы, то есть – система использования подземных вод. Именно по этим кахризам вода поступала в керамические трубы отопления. «Мы знали, что президент Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева проявляют заботу об исторических памятниках, и не сомневались, что дойдет очередь и до нас. Очень скоро поселок Балаханы вернет себе прежнюю славу, за что мы бесконечно благодарны руководству государства», - говорит местный житель Аяз, живущий по соседству со старинной баней.

Расположенный рядом с баней колодец Овдан, как утверждают исторические документы, сооружен в ХIV веке. Если здание бани несколько утоплено в земле, то Овдан находится еще ниже и к нему ведут вырубленные в скале 40 каменных ступеней. Именно благодаря этому колодцу на протяжении веков жители поселка были обеспечены питьевой водой. Сейчас ведутся работы по реставрации и этого исторического памятника. «Иностранная пресса не раз писала об этом колодце. А несколько дней назад сюда уже приезжали туристы. Любителю древности из Польши очень понравился наш колодец, и он обещал рассказать о нем в своей стране. Еще бы, ведь ступени к этому колодцу устроены так, что подниматься и спускаться по ним не трудно даже пожилым людям, дыхание от усталости здесь ни у кого не сбивается», - говорит местный житель Ага Мамедов.

Журналисты тоже спустились к колодцу. Входная арка высотой в два метра открывает путь вниз длиной 15 метров, который ведет непосредственно к древнему источнику. Лишь очень небольшая часть этого комплекса находится на поверхности, все остальное расположено под землей. Однако когда смотришь сверху, видно, как солнечные лучи пронизывают водную поверхность колодца Овдан. Рассказывая об исторических памятниках Балаханы, нельзя не сказать и об обычных жилых домах, построенных в 1890-1915 годах. Местные жители называют эти дома «николаевскими», потому что строили их во времена царствования последнего российского императора Николая II. Высота потолков здесь достигает 4,8 метра, а ширина стен – одного метра, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. Восстановление этих построек также будет способствовать возвращению поселка его исторического облика.