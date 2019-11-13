Пожар в Баку: есть пострадавшие
В Баку на крыше многоэтажного жилого дома по улице Неаполя, 16 произошел пожар? сообщили в МЧС.
Согласно информации, пожарными частями Государственной противопожарной охраны МЧС огонь был потушен. В результате пожара 11 человек отравились продуктами горения.
Министерство здравоохранения обнародовало информацию о состоянии пострадавших.
"На место происшествия были отправлены десять бригад скорой помощи. 11 человек с признаками отравления продуктами горения, в том числе пятеро детей, были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра №1. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение" - говорится в сообщении Минздрава.