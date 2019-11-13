Израиль наносит авиаудары по сектору Газа

ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля в четверг, 14 октября. Цель ударов - объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

По словам израильских военных, удары являются ответом на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю.

Крупнейшее обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада". Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

Накануне стороны согласовали режим прекращения огня, однако он продержался менее суток.