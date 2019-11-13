На кадрах видна инфраструктура одной из самых крупных американских баз в Сирии «Сиррин», в том числе казармы, склады с медикаментами, укрепленные пункты для ведения огня и тренажерный зал. Кроме того, военные показали вещи и запасы, брошенные в спешке американцами.

Силы США покинули ее 13 ноября. Вертолеты ВКС были оперативно переброшены к базе, чтобы не дать американцам уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома, как они делали это ранее, покидая другие базы.

В зданиях бывшей базы в Метрасе планируется создание центра выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

Полевой аэродром, находящийся рядом, военные США использовали для своего снабжения и для помощи «умеренной оппозиции». Теперь он перешел под контроль правительственных сил Сирии.