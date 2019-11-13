Из Германии депортировали более сотни азербайджанских мигрантов

В ночь на 15 ноября из Германии в Баку были депортированы 140 эмигрантов, сообщает Trend. Отмечается, что депортированные уже в Баку, их встретили сотрудники правоохранительных органов, после допроса они были отпущены.

За последние два дня из Германии были депортированы 12 граждан Азербайджана. По информации, среди депортированных Афган и Ульвия Муталлимовы, проживавшие в городе Гесеке (земля Северная Рейн-Вестфалия), мусаватист из города Ахен Тогрул Мамедов, Азер Алиев со супругой и двумя детьми из города Хамм, Имран Давудов, Ульвия Давудова и их дети 11-летняя Фатима и 9-летний Биннат (Бавария). Кроме этого, из города Гунценхаузен был депортирован член Европейского координационного центра "Мусават" Тариэль Рустамов.

Граждане Азербайджана были депортированы на родину трансферными рейсами из аэропортов городов Байройт и Дюссельдорф.

Несмотря на то, что депортированные неоднократно обжаловали решение Федерального управления по миграции и беженцам Германии (BAMF) относительно предоставления убежища, им не удалось избежать депортации.