США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера министру обороны Египта Мухаммеду Заки.

В письме Белый дом предупреждает о том, что покупка вооружений у России в будущем осложнит американо-египетское военное сотрудничество, поставит под вопрос военную помощь со стороны США и поставки американского вооружения в Египет.

Соединенные Штаты напомнили, что покупка российского вооружения запрещена американскими законами, так как в отношении России действуют санкции, и что такие санкции могут распространиться и на Египет.

Отметим, что Египет до 2020 года должен получить от России 20 истребителей Су-35 на 2 млрд долларов. Это самая крупная сделка Египта и России.

Американское издание National Interest ранее назвало Су-35 самым эффективным истребителем и считает его прямым конкурентом американским самолетам F-35.