Отдел информации 10:47

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и главы столичных районов продолжают встречи с жителями поселков для изучения и решения их проблем. Так глава Хазарского района Баку Эльшан Салахов накануне провел встречу с жителями поселка Тюркан, а глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов – в поселке Кешля. Сам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов 12 ноября встречался с жителями поселка Сабунчи.

(Фото: Встреча Эльдара Азизова с жителями Сабунчи) Во встрече, собравшей сотни жителей района, а также представителей соседних поселков, наряду с главой Исполнительной власти Баку Эльдаром Азизовым приняли участие глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев, руководители соответствующих служб города и района. Все они выслушали обращения и предложения жителей. Вначале был заслушан отчет представителя главы ИВ Сабунчинского района по поселку Сабунчи Арифа Османова о проделанной работе. На встрече, прошедшей в обстановке открытости и традиционном уже формате открытого микрофона, жители поселка выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную в Баку и поселке Сабунчи работу, проявленное внимание и заботу. Они также выразили единодушную поддержку проводимому главой государства политическому курсу. Выступивший перед жителями глава ИВ Баку Эльдар Азизов сказал, что сегодня наша столица стремительно развивается, приобретая современный облик. Он подчеркнул, что политика президента Ильхама Алиева носит общенациональный характер и что в основе каждого шага в этом направлении лежит гражданский фактор. Основное требование президента перед руководителями госструктур – относиться к проблемам граждан как к своим собственным. Говоря о проводимых в столице масштабных работах по строительству и благоустройству, в том числе о ремонте крыш многоэтажных домов, установке новых лифтов, капитальном ремонте жилых кварталов и пр., Эльдар Азизов сказал, что «глава государства поставил задачу дальнейшего развития поселков столицы.