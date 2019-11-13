Водительские права Брежнева продали за полтора миллиона

Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году, продано на аукционе «Литфонда в Москве за 1,55 миллиона рублей, сообщил Интерфаксу гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров.

Удостоверение ААК № 000077 (10,5х7,5 см) на управление всеми видами транспорта выдано в 1976 году, документ был в отличном состоянии. Вместе с ним на торги выставили талон предупреждений, в котором нужно было отмечать допущенные водителем нарушения. Как уточнялось в пресс-релизе аукционного дома, «естественно, на талоне отсутствуют дыры (нарушения у водителя)».