Новруззаде уволили из Госдепа из-за иранского происхождения

Чиновники Госдепартамента пытались дискредитировать в СМИ и впоследствии уволили сотрудницу иранского происхождения. Об этом говорится в докладе независимого инспектора Госдепа.

Офис генерального инспектора рассмотрел действия пяти карьерных сотрудников госдепартамента, включая спецпредставителя по Ирану Брайана Хука. Было установлено, что «официальные лица госдепартамента прекратили командировку карьерного сотрудника в офисе по политическому планированию после существенного обсуждения предполагаемых политических взглядов сотрудника, его отношений с предыдущей администрацией и национального происхождения».

Речь идет о бывшей сотруднице Госдепа, гражданке США Сахар Новруззаде, которая была уволена в 2017 году вскоре после прихода к власти Дональда Трампа. В докладе установлено, что другая сотрудница госдепа, Джулия Халлер, разослала сотрудникам ссылку на статью в СМИ, в которой критиковали факт работы персиянки по национальности в Госдепе. При этом Халлер писала другим сотрудникам, что Новруззаде «родилась в Иране и, насколько я знаю, плакала, когда президент (Трамп) выиграл выборы».

Хук, который был в то время директором госдепа по политическому планированию, уволил Новруззаде в апреле 2017 года, за три месяца до окончания ее годичного контракта.