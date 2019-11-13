Икрам Нур, автор haqqin.az 11:26

Во вторник, 12 ноября в Тегеране состоялась закрытая сессия Меджлиса страны, на которой обсуждались проблемы острого дефицита иранского бюджета. Пожалуй, впервые за долгое время принимавший участие в ее работе президент Хасан Рухани сказал правду - ситуация в Иране никогда не была такой «сложной», как сегодня, а санкции США в отношении экспорта иранской нефти затрудняют управление страной и катастрофически сказываются на бюджете.

«Хотя у нас есть несколько разнообразных доходов, но только нефтяные деньги могут поддержать страну», - сообщил он. - «В настоящее время дефицит государственного бюджета составляет около 15 миллиардов долларов. Где нам их найти?» Вопрос этот, нужно понимать, был риторическим, поскольку ответа на него у иранских правящих элит - будь то «консерваторы» или «реформаторы» - нет. И не предвидится. Бюджет Ирана на текущий финансовый год (март 2019 - март 2020) был сверстан из расчета продаж трехсот тысяч баррелей нефти в сутки - однако, есть все основания полагать, что в реальности эта цифра составляет сегодня всего около 125 тысяч баррелей, почти в три раза меньше планировавшейся. Но и дефицит в 15 миллиардов не отражает всего трагизма ситуации, поскольку на заседании Меджлиса говорилось лишь о видимой, «белой» части бюджета. А у Ирана есть еще и «серая», секретная, связанная с деятельностью Корпуса стражей Исламской революции и финансированием целого ряда весьма «прожорливых» внешнеполитических проектов - от Йемена до Сирии, от Ливана до Афганистана. Включая сюда и поддержку Хизбаллы, и других проиранских сил до самой до Латинской Америки. Естественно, что обсуждать эту «серую» часть государственных расходов Исламской республики Иран ни у депутатов Меджлиса, ни у администрации президента нет никаких полномочий. Только попробуй протянуть в эту сторону руки - оторвут по самые плечи. Поэтому единственное решение, которое могли принять - и приняли - на заседании Меджлиса заключалось в следующем. Во-первых, все государственные расходы должны быть пересмотрены и уменьшены до минимально возможной суммы. Во-вторых, основной доход бюджета следующего финансового года (март 2020 - март 2021) должны составить налоги, размер и собираемость которых придется улучшать, продажа облигаций государственного займа, которому наверняка придумают какое-то пафосное название, «патриотический» или «займ сопротивления», а также - выручка от приватизации государственных компаний.

Слово «приватизация» что на постсоветском пространстве, что в Иране имеет ярко выраженный негативный оттенок - уж очень много было приложено чиновниками и бизнесменами усилий для этого. В случае с Тегераном все осложняется еще и громкими последними скандалами. Поймите правильно, совершенно не намерен утверждать, что при Ахмадинеджаде чиновники были чисты как ангелы, все как один бессребреники, а каждый второй так и вообще сущий аскет, живущий исключительно принципами Исламской революции. Но принципиальная разница с теми временами и нынешними заключается в том, что тогда - стеснялись и, как минимум, не выставляли сомнительные доходы на всеобщее обозрение из желания подчеркнуть свою успешность. Сейчас шальных денег не стыдятся, роскошь - напоказ, «дорого-богато» - чтобы все видели и завидовали. Причем, этот вирус поражает любого - от «старых борцов», делавших революцию 1979 года, до рафинированных «технократов», без году неделя оказавшихся в чиновничьем кресле. Никогда еще так хорошо не жилось иранским коррупционерам и спекулянтам, как в период президентского срока Трампа… Новый глава судебной власти страны, Ибрахим Раизи, которого прочат то в президенты, то в преемники Верховного лидера, активно пытается расчистить эти «авгиевы конюшни». На минувшей неделе отдел расследований судебных властей Ирана арестовал сразу 25 сотрудников Государственного управления по имуществу. Набор обвинений стандартный - получение огромных взяток, подделка документов, сотрудничество со спекулянтами приватизации государственной собственности, нарушение процедур регистрации и оформления в целях осуществления поборов с физических и юридических лиц. Особо следует отметить, что с недавних пор к осужденным за такие преступления сразу же применяется конфискация имущества, которое отходит государству.