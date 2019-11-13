Выпускник Гарварда Орхан Хубанлы возглавил AFB Bank
Решением Наблюдательного совета AFB Bank назначен новый председатель правления банка.
Как стало известно haqqin.az, AFB Bank возглавил выпускник London Business School по корпоративным финансам и управлению рисками Орхан Хубанлы. Он также является магистром по управлению бизнесом Азербайджанского государственного экономического университета.
Орхан Хубанлы окончил и программу развития лидерства Harvard Business School, которая является одним из ведущих в мире центров образования.
Орхан Хубанлы успел проработать на различных должностях в Международном банке Азербайджана, а в Bank Standard дослужился с должности директора филиала до должности первого заместителя председателя правления банка.
Затем он продолжил карьеру на должности советника исполнительного директора Фонда страхования вкладов и занимал должность исполнительного директора ОАО AZSIĞORTA.
AFB Bank, который обладает сетью из 11 филиалов начал функционировать в 2009 году. Более подобную информацию о деятельности банка можно получить на сайте www.afb.az или по номеру 1545.