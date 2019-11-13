Выпускник Гарварда Орхан Хубанлы возглавил AFB Bank

Как стало известно haqqin.az, AFB Bank возглавил выпускник London Business School по корпоративным финансам и управлению рисками Орхан Хубанлы. Он также является магистром по управлению бизнесом Азербайджанского государственного экономического университета.

Орхан Хубанлы окончил и программу развития лидерства Harvard Business School, которая является одним из ведущих в мире центров образования.

Орхан Хубанлы успел проработать на различных должностях в Международном банке Азербайджана, а в Bank Standard дослужился с должности директора филиала до должности первого заместителя председателя правления банка.

Затем он продолжил карьеру на должности советника исполнительного директора Фонда страхования вкладов и занимал должность исполнительного директора ОАО AZSIĞORTA.

AFB Bank, который обладает сетью из 11 филиалов начал функционировать в 2009 году. Более подобную информацию о деятельности банка можно получить на сайте www.afb.az или по номеру 1545.