Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Ко прилетели в Баку у Уэльса еще две потери
Сборная Уэльса по футболу прилетела в Баку, где 16 ноября проведет отборочный матч чемпионата Европы-2020 против национальной команды Азербайджана.
Перед приездом валлийцы лишились двух футболистов – нападающего «Дерби Каунти» Тома Лоуренса и вратаря «Лестера» Дэнни Уорда. Сообщается, что Уорд не прилетел в Азербайджан по личным причинам, а Лоуренс – из-за болезни.
Ранее из-за личных обстоятельств ряды сборной Уэльса покинул защитник еще одного английского клуба - «Астон Виллы» - Нейл Тэйлор.
Состав сборной Уэльса
Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия);
защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм», Англия), Джеймс Лоуренс («Андерлехт», Бельгия), Эшли Уильямс («Бристоль», Англия), Реган Пул («МК Донс», Англия), Крис Мефам («Борнмут», Англия), Коннор Робертс («Суонси»), Том Локьер («Чарльтон», Англия), Крис Гантер («Ридинг», Англия);
полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Итан Ампаду («Лейпциг», Германия), Уилл Воулкс («Кардифф Сити»), Мэтью Смит («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Аарон Рэмзи («Ювентус», Италия), Джо Моррелл («Линкольн Сити», Англия), Гарри Уилсон («Борнмут», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия);
нападающие: Даниэль Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Сэм Воукс («Сток Сити», Англия), Гарет Бэйл («Реал Мадрид», Испания), Кифер Мур («Уиган», Англия), Рабби Матондо («Шальке», Германия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).
Матч Азербайджан – Уэльс состоится 16 ноября на стадионе «Баксель Арена» и начнется в 21:00.