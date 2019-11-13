Бакинское транспортное агентство продолжает меры по борьбе с незаконными парковками и устранению плотности автомобильного движения. Одной из улиц, на которой часто наблюдалась плотность автомобильного движения, была улица Фикрета Амирова (вблизи станции метро «28 мая").

Благодаря принятым мерам на этой улице удалось обеспечить безопасное передвижение пешеходов, безопасное пользование автобусами. Кроме того, была нормализована схема движения 229 автобусов по 14 регулярным маршрутам, которыми пользовались более 200 тысяч пассажиров.

На данной улице повышена интенсивность движения и других транспортных средств.