Перед матчем с Уэльсом сборная Азербайджана потеряла еще одного легионера
Нападающий сборной Азербайджана и немецкого клуба «Пройссен Мюнстер» Руфат Дадашов получил травму на тренировке национальной команды и выбыл из строя.
Завтра сборная Азербайджана сыграет на бакинской «Баксель Арене» со сборной Уэльса. Матч начнется в 21:00.
Ранее стало известно, что испанский клуб «Альбасете», ссылаясь на технические проблемы в переписке с АФФА, отказался отпускать на игру с Уэльсом игрока сборной Азербайджана Эдди Исрафилова. Полузащитник прибудет в расположение сборной 17 ноября и сможет помочь сборной в матче со Словакией, который состоится 19 ноября в Трнаве.