Миграционная служба подтвердила депортацию десятков азербайджанцев из Германии
В Азербайджан возвращен 61 гражданин, без разрешения проживавший в Германии, говорится в сообщении Государственной миграционной службы.
В рамках выполнения Соглашения между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии без разрешения проживающих лиц 14 ноября 2019 года чартерным рейсом из Германии в Азербайджан была осуществлена реадмиссия (возвращение) 61 гражданина Азербайджана, из которых 22 - мужчины, 18 – женщины, 21 - дети.
Граждан Азербайджана встретили сотрудники Государственной миграционной службы.