Асад предложил курдам вместе бороться с турецкой армией

Президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с турецкой армией. Об этом сообщает РИА Новости.

Асад рассказал, что впервые такое предложение делалось после подписания меморандума о взаимопонимании между Турцией и Россией 22 октября. «Ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: курды сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии», — сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время такие попытки продолжаются в рамках сотрудничества с Москвой. «Мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецкой армии является верной и правильной позицией», — отметил Асад. Он также добавил, что Вашингтон со своей стороны препятствует этому.