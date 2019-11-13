Протесты в Грузии продолжаются: первые аресты

В пятницу утром активисты грузинской партии "Единое национальное движения" попытались заблокировать вход в здание правительства Аджарской Автономной Республики в Батуми в знак протеста против провала избирательной реформы в стране, передает Sputnik Грузия.

Полицейские несколько раз призвали митингующих освободить вход, после чего задержали четырех участников акции за "неподчинение законному требованию представителя органов правопорядка".

В Тбилиси между тем продолжается акция протеста с требованием проведения досрочных пропорциональных парламентских выборов в условиях временного правительства. В настоящее время проезжая часть у здания парламента Грузии перекрыта, там стоят палатки. На месте остаются несколько десятков человек.

Этим летом власти Грузии пообещали перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную под давлением митингующих в центре Тбилиси. Однако накануне голосование за поправки в Конституцию провалилось - против выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция, в свою очередь, обвинила власти в обмане.