В Турции глав муниципалитетов арестовали за пособничество ПКК
На юго-востоке Турции по обвинению в причастности к террористической деятельности в пятницу, 15 ноября, было задержано более десяти человек, в том числе главы муниципальных органов районов Мазыдагы, Савур и Дерик провинции Мардин и района Суруч провинции Шанлыурфа, передает Anadolu.
Задержание осуществлено в рамках следствия, проводимого прокуратурой провинций Мардин и Шанлыурфа.
Главы муниципалитета Мазыдагы Налан Озайдын, муниципалитета Савур Гюлистан Онджу, муниципалитета Дерик Мюлкие Эсмез, а также муниципалитета Суруч Хатиче Чевик возглавили местные органы самоуправления по итогам мартовских выборов в Турции.
Все четверо проходили по списку кандидатов от Демократической партии народов (HDP) Турции, обвиняемой в связях с террористами ПКК.
Задержанные обвиняются в пособничестве терроризму, их допрос продолжается.