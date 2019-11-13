Балаева зарезали из-за шести манатов

В Балакене спор из-за шести манатов привел к смертельному исходу.

Как сообщает Trend, житель села Ханифа 40-летний Заур Лахиджев потребовал у Эльвина Балаева вернуть ему денежный долг - шесть манатов. На этой почве между ними возник спор, в результате которого З.Лахиджев нанес Э.Балаеву ножевое ранение.

Балаев скончался по дороге в больницу.

В Балакенской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. З.Лахиджев задержан в качестве подозреваемого.