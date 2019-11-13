Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 8-10, днем 11-14 тепла, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

В субботу, 16 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление выше нормы - 776 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В западных районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных северных и восточных районах временами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах возможны мокрый снег и снег, местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем воздух прогреется до девяти градусов тепла.