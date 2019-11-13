Чего хотел Трамп на самом деле?

Леонид Швец, автор haqqin.az 13:28

В США началась историческая процедура: слушания в Конгрессе, которые могут обернуться импичментом президенту. Трампа подозревают в том, что он оказывал нажим на Владимира Зеленского с тем, чтобы Украина помогла нынешнему главе Белого дома с компроматом на Джо Байдена, лидирующего конкурента на предстоящих президентских выборах. И уже в первый день слушаний не обошлось без сенсационных новостей. История, напомню, началась с того, что стало известно о содержании телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленскому 25 июля, в которой американский лидер поздравил украинского с победой его партии на парламентских выборах. В беседе были странные моменты. Не менее странным было то, что заурядный, в общем, протокольный разговор засекретили, и все материалы о нем передали на сервер, где хранится особенно щепетильная информация, обычно касающаяся вопросов национальной безопасности.

Нашлись свидетели этого разговора, которые забили тревогу, и 25 сентября содержание беседы было опубликовано. Затем один за другим стали появляться все новые лица, в основном представляющие Госдепартамент, свидетельствующие о том, что президент США преследует в отношениях с Украиной не государственные, а свои собственные интересы, идущие вразрез с национальными. Сначала их заслушали на закрытых слушаниях трех комитетов Конгресса – международном, по разведке и юридическом. Сейчас настала пора открытых слушаний, и каждая из сторон постарается использовать их максимально в свою пользу: демократы будут доказывать, что президент совершил действия, несовместимые с пребыванием на посту главы государства, а республиканцы – что ничего особенного не произошло, а Дональд Трамп жертва заговора демократов и их тайных приверженцев в Госаппарате. В первый день слушаний перед конгрессменами предстали посол США в Украине Билл Тейлор и ведущий сотрудник Госдепартамента, курирующий украинское направление, Джордж Кент. Они еще раз озвучили свои наблюдения, что Белый дом пытался достигнуть в Украине результатов, которые шли вразрез с национальными интересами США и противоречат официальному курсу. В частности, для этого был задействован канал влияния в обход штатных дипломатических структур, главную роль в котором играет личный друг и юрист президента Руди Джулиани. Именно он, очевидно, посоветовал оказать давление на Украину, чтобы получить козыри против Джо Байдена и демократов. Для республиканцев, которые уверяют, что дело не стоит выеденного яйца и что Трампа интересует в Украине как получателя американской помощи исключительно борьба с коррупцией, стало чувствительным ударом заявление Тейлора о новом факте непосредственно президентского участия президента в украинской истории. Посол сообщил, что его подчиненный из посольства в Украине рассказал ему, что стал свидетелем разговора между президентом Трампом и послом США в ЕС Гордоном Сонландом.