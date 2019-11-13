Boeing побил два мировых рекорда за 19 часов в воздухе

Boeing 787 Dreamliner пролетел 17 800 км. Перелет стал самым долгим беспосадочным коммерческим рейсом по длительности и дистанции, отмечает CNN.

Самолет самой крупной австралийской авиакомпании Qantas совершил прямой перелет из Лондона в Сидней за 19 часов 19 минут.

В заявлении авиакомпании уточняется, что по приземлении в Австралии в самолете осталось топливо, которого хватило бы ещё на 1 час 45 минут полета.

На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner находились 50 пассажиров, врачи и экипаж. И это при том, что самолет рассчитан на 236 пассажиров.

Это второй длительный перелет в мире. Первый Qantas совершила месяц назад, когда лайнер летел по маршруту Нью-Йорк — Сидней. Этот путь, который тоже был экспериментальным, пассажиры преодолели за 19 часов 14 минут.