Министр Парвиз Шахбазов рассказал в Казахстане о реформах в Азербайджане
Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в Первом региональном саммите по ЦУР «Мобилизация финансовых средств для реализации целей устойчивого развития». Выступивший на открытии саммита министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал об успешной государственной политике, проводимой Азербайджаном (2016-2030) по 17 утвержденным Целям устойчивого развития (ЦУР) и 169 соответствующим задачам ООН.
Подчеркнув, что за последние 15 лет экономика страны выросла более чем в три раза, министр Парвиз Шахбазов отметил, что все эти достижения являются результатом целенаправленной политики устойчивого развития. Эти достижения также высоко оцениваются в отчетах Всемирного экономического форума в Давосе и Всемирного банка "Doing Business".
Министр отметил, что в настоящее время реализованы 12 стратегических дорожных карт, охватывающих 11 секторов, направленных на создание модели устойчивого развития, и осуществляемый курс глубоких реформ служит всестороннему и устойчивому развитию страны: "Как заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в будущем дальнейшая диверсификация экономики, продолжение экономических реформ создадут дополнительные возможности для устойчивого развития нашей страны. По поручению Президента страны принимаются меры по развитию возобновляемой энергетики с привлечением частных, иностранных инвестиций, переходу на конкурентную либеральную рыночную модель в энергетическом секторе, повышению энергоэффективности. Эти меры помогут Азербайджану к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 35% и увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей мощности производства электроэнергии до 30%, а также внесут вклад в глобальное изменение климата.”