Асад: Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти

Сирия направит в ООН жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти, заявил президент Арабской Республики Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

По словам Асада, он будет ставить вопрос о компенсации со стороны США. При этом глава Сирии опасается, что жалобы скорее всего «останутся на полках», поскольку «ООН не существует, потому что не существует международного права».

«Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее», — подчеркнул Асад.

Отметим, что порядка 90% сирийской нефти добывается на восточном берегу реки Ефрат, который контролируется курдами при поддержке США.