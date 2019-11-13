Израиль потерял «Железный купол»

В Секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»). Соответствующие снимки опубликованы в Twitter.

В комментариях к твиту пользователи отмечают, что Россия и Иран были бы рады заполучить подобные элементы себе.

В американском издании The Drive на фотографиях части ракеты разглядели систему активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. Там же отмечается, что потеря Израилем такого оружия может способствовать разработке средств противодействия ему.

В ноябре текущего года китайский портал Sina сообщил о попадании к российской стороне получившей «незначительные повреждения» ракеты израильского комплекса ПРО David's Sling («Праща Давида»).