В Китае намекнули на «ненужность» российского газа

Китайский рынок газа в краткосрочной перспективе может столкнуться с избыточным предложением, учитывая, что ослабление спроса, как ожидается, продолжится в следующем году. К такому прогнозу склоняются топ-менеджеры крупнейших китайских поставщиков газа.

Они не исключают, что рост спроса на газ в Китае может составить менее 10% в следующем году впервые с 2016 года. Замедление роста потребления газа ослабит потребность Китая в дополнительном импорте топлива, сообщает «Финмаркет».

При этом замедление роста спроса в Китае происходит одновременно с началом поставок из России по газопроводу «Сила Сибири», запланированному на декабрь. По этому трубопроводу в Китай будет поставляться 38 млрд кубометров газа в год (объем выхода на проектную мощность в к 2024 году).