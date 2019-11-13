Кадыров укрепил границу между Чечней и Дагестаном

Еще год назад глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, поскольку не видел в них необходимости. Эту идею поддержал и депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев. Однако накануне в ходе вечера памяти, посвященного событиям 1992 года (обострение осетино-ингушского конфликта — прим. «Ленты.ру»), Харсиев заявил, что ему не удалось реализовать план по снятию Черменского поста из-за митингов в Ингушетии, пишет Telegram-канал «Осетия».

Предложение об упразднении блокпостов Кадыров выдвинул в декабре 2018 года после того, как Конституционный суд признал законность установления границ между Чечней и Ингушетией. «Люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты. Если мы хотим жить в мире и братстве, то блокпосты нам не нужны», — говорил он. Приводя доводы в пользу такого решения, Кадыров пояснил, что жители одного государства вынуждены тратить в пути дополнительное время на прохождение постов.