Кадыров укрепил границу между Чечней и Дагестаном
На границе Шелковского района Чечни с Дагестаном открыли два новых контрольно-пропускных пункта (КПП). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
Открытие объектов приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Еще год назад глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, поскольку не видел в них необходимости. Эту идею поддержал и депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев. Однако накануне в ходе вечера памяти, посвященного событиям 1992 года (обострение осетино-ингушского конфликта — прим. «Ленты.ру»), Харсиев заявил, что ему не удалось реализовать план по снятию Черменского поста из-за митингов в Ингушетии, пишет Telegram-канал «Осетия».
Предложение об упразднении блокпостов Кадыров выдвинул в декабре 2018 года после того, как Конституционный суд признал законность установления границ между Чечней и Ингушетией. «Люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты. Если мы хотим жить в мире и братстве, то блокпосты нам не нужны», — говорил он. Приводя доводы в пользу такого решения, Кадыров пояснил, что жители одного государства вынуждены тратить в пути дополнительное время на прохождение постов.