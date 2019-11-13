Райан Гиггз и Гарет Бэйл в Баку: «Сборная Азербайджана прогрессирует, нам будет сложно»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз и футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл провели сегодня пресс-конференцию на стадионе «Бакселл Арена» в Баку, где завтра Уэльс проведет отборочный матч Евро-2020 против национальной команды Азербайджана.

«Будет ли Гарет Бэйл в стартовом составе против Азербайджана? У Бэйла была травма, но сейчас он в нормальном состоянии.

Завтра у нас важнейшая игра. Азербайджан сыграл дома вничью с Хорватией. Нам будет очень сложно.

Я играл против сборной Азербайджана много лет назад. Сейчас я выступаю против Азербайджана в качестве тренера. И то, и другое достаточно волнительно. И тогда, и сейчас было нелегко».

«Нас ждут две важные игры против Азербайджана и Венгрии, - говорит Гарет Бэйл. - Мы понимаем, что Азербайджан играет в хороший футбол. Это хорошо организованная команда. Мы смотрели последние игры азербайджанской сборной, видно, что команда развивается, если сравнивать с игрой команды Азербайджана в предыдущие годы.

Аарон Рэмзи? Рад, что он вернулся в сборную. Быть с ним вместе на поле – очень хорошо для нашей команды. Он играет в таком большом клубе, как «Ювентус». Если он будет продолжать так же, то это здорово.

Я себя чувствую хорошо и надеюсь набрать форму как можно скорее. Сборная – это особые чувства. Я всегда с радостью приезжаю в лагерь национальной команды».