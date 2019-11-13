«Азеришыг» отчиталось о широкомасштабных работах в Агсу и Гёйчае

15:09

В соответствии с «Планом мероприятий на 2019 год» ОАО «Азеришыг» продолжает работы по реконструкции электросети во всех регионах Азербайджана. Глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев рассказал haqqin.az о работе в районах Центрального Арана.

«Как и в предыдущие годы, работа, согласно «Плану мероприятий на 2019 год», проводится без промедления. ОАО старается полностью восстановить и модернизировать электросеть по всей стране, начиная с центральных районов и до отдаленных горных деревень, и наш коллектив работает над этим всеми силами», - сказал Мустафаев. Говоря о проделанной в Агсу работе, глава пресс-службы «Азеришыг» отметил, что проведены широкомасштабные работы для повышения качества энергоснабжения потребителей, особенно населения и объектов государственного значения, коммунальных услуг, инфраструктуры промышленного и социального значения.

Заново отстроена подстанция 110/35/10 кВ «Агсу». После установки трансформатора 2x16 МВА мощность подстанции доведена до 32 МВА. Кроме того, завершен капитальный ремонт более 26 километров 110 кВ линии, проведены 48 километров 10 кВ воздушной линии, 28 трансформаторов старого типа заменены новыми трансформаторными пунктами.

Представитель ОАО добавил, что для улучшения условий труда сотрудников и обеспечения образцового и высокого качества обслуживания клиентов приобретено современное техническое оборудование: «Построено новое административное здание Агсуинской электросети. В настоящее время в селах Арабсарван и Беимли идет установка кабелей SIP». Кроме того, сообщил Мустафаев, продолжается строительство новой подстанции 35/10 кВ для стабильного и надежного электроснабжения в 18 селах, проводятся работы по установке 35 кВ воздушной линии на расстоянии 11,5 км, ведутся работы по ремонту 10 кВ воздушной линии для улучшения энергоснабжения 12 горных сел.