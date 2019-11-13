МЧС о пожаре в Баку

15 ноября в 01:34 на горячую линию МЧС «112» потупила информация о том, что в Хатаинском районе на крыше многоэтажного жилого дома по улице Неаполя, 16 началось возгорание кровли здания, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Согласно информации, незамедлительно на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. В результате оперативно предпринятых мер было предотвращено распространение огня и возможные серьезные последствия, которые смог бы причинить пожар. В ходе тушения пожара 77 жильцов дома были эвакуированы спасателями МЧС в безопасное место. Бригада скорой помощи оказала помощь 15 жильцам дома, отравившимся от дыма.

Пожар был потушен в 03:15. В результате пожара сгорели 112 кв. м кровли здания, горящие конструкции двух квартир мансардного типа, каждая площадью в 64 кв. м, домашние вещи на общей площади в 90 кв. м, электрические кабели в шахте здания длиной в 60 погонных метров и 106 электрических счетчиков. Кровля здания, оставшаяся часть мансарды и квартиры были спасены от огня.