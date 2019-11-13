Увеличился импорт легковых автомобилей в Азербайджан

В январе-октябре 2019 года импорт автотранспортных средств в Азербайджан составил 35 457 единиц, это на 83,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

По данным Госкомитета, наибольшее число ввезенных в республику за указанный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 31,934 тыс. (рост на 84,1%).

В январе-октябре 2019 года в Азербайджан также импортировано 2,934 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 70,4%), 148 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 64,4%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 441 единица моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).