Жириновский предложил Лукашенко стать Богданом Хмельницким

Президенту Беларуси Александру Лукашенко с каждым годом все сложнее руководить страной, лучший вариант для него - "воссоединить Русь и Беларусь", заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Белоруссией. Он уже старейший руководитель в Европе - почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?" - написал лидер российской партии в своем Telegram-канале.

"Для него сейчас лучший вариант - стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь", - отметил российский политик.