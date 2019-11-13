Венеция ожидает нового пика наводнения фото
В еще не оправившейся от второго по силе наводнения за всю историю наблюдений Венеции ожидают нового пика. По данным центра мониторинга приливов город ожидает поднятие воды на 160 сантиметров - при этом критическим значением считается 130 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на микроблог мэрии в Twitter.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и туристов без необходимости не выходить на улицу. Сейчас в городе приостановлено движение водных трамвайчиков-вапоретто, которые являются основным транспортом в Венеции. Из-за наводнения закрыты музеи, в том числе Дворец Дожей, располагающийся на площади Святого Марка, которая в настоящий момент находится под водой.
Мэрия города также сообщает о колоссальном ущербе, нанесенном стихией городскому имуществу и имуществу горожан. Затоплены первые этажи гостиниц и ресторанов, торговые лавки, многие продавцы лишились товара, граждане потеряли свои лодки, разбитые при приливе, нарушена инфраструктура.
Венеция заявила об ущербе на сотни миллионов евро. На специальном заседании итальянского правительства городу выделили двадцать миллионов евро.
В пятницу департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности в области Венето, синоптики предупредили о снегопадах в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже, местами выпадет до 70 см снега.