Польский энергетический концерн PGNiG объявил о намерении расторгнуть с российским «Газпромом» контракт о покупке природного газа. В сообщении компании говорится, что действующее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет, пишет «Лента ру».

«Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе», — заключил глава правления Петр Возняк. Поставки СПГ, купленного в США, с лета текущего года осуществляются на Украину.

Ранее в четверг сообщалось, что PGNiG объявил о резком снижении импорта российского газа. Поставки упали на 21 процент — до 6,29 миллиарда кубометров. В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году).