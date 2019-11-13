В Баку едут 1200 валлийцев

На отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Уэльса и Азербайджан, который состоится завтра в Баку, приедут 1200 валлийских болельщиков. Об этом было заявлено на встрече между генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым и послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом, которая состоялась сегодня в АФФА.

Стороны отметили, что матчи финальной стадии Евро-2020 пройдут как в Азербайджане, так и в Великобритании. Баку примет три матча группового этапа в квартете «А» и один четвертьфинал, Лондон – три игры группы «D», матч 1/8 финала, а также полуфиналы и финал, а Глазго – тоже три встречи в группе «D» и одну игру первого раунда плей-офф.

Эльхан Мамедов и Джеймс Шарп обсудили подготовку городов к предстоящему мероприятию и отметили важность того, чтобы болельщикам было удобно добираться до Баку, Лондона и Глазго во время Евро.