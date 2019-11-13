Полиция Турции изъяла тонны марихуаны у боевиков ПКК

В рамках антитеррористической спецоперации на юго-востоке страны полиция Турции конфисковала 5 тонн 113 килограммов марихуаны, сообщает Anadolu.

Согласно информации, сотрудниками полиции в провинции Диярбакыр (граница с Ираком) в ходе операции были также изъяты боеприпасы. Кроме того, стражи порядка обнаружили и ликвидировали самодельные взрывные устройства.

С августа турецкие военные проводят антитеррористическую операцию Kıran близ границы с Ираком. Она проходит в несколько этапов. Конфискация пяти тонн марихуаны прошла в рамках шестого этапа операции.