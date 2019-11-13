Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 16:45

Как сообщили литовские, в частности, агентство BNS, президент Литвы Гитанас Науседа, помиловал двух российских шпионов, таким образом открыв дорогу для взаимного обмена осужденных за шпионаж между двумя странами. Подобные вещи происходят не часто. Самый известный в истории обмен отображен в знаменитом советском фильме «Мертвый сезон». В наши дни подобные вещи происходят не так киногенично. Хотя, возможно, если бы кто-то из режиссеров захотел, мог бы повторить. Несколько лет назад, по версии, эстонских властей, офицер погранвойск этой страны был выкраден спецслужбами России и осужден по статье «шпионаж» на 15 лет тюрьмы. После длительных тайных переговоров между ведомствами двух стран, четыре года назад состоялся обмен.

Майора Кохвера, просидевшего год в российской тюрьме, освободили и передали эстонским властям, а те, в свою очередь, выдали России экс-офицера полиции безопасности Эстонии Дрессена, который сидел по аналогичной статье - за передачу секретных сведений разведорганам РФ. Литовские власти, согласно принятому только что решению президента, выдадут граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, находившихся в заключении с 2017 и 2015 года, в обмен на то, что Россия вернет Литве двух ее граждан — Евгения Матайтиса (у него, кстати, двойное гражданство — Литвы и России) и Аристидаса Тамашайтиса, которые были осуждены еще в 2016 году. По данным литовских спецслужб, приговоренный к 10 годам Филипченко был кадровым офицером ФСБ, который пытался с помощью завербованных литовских граждан установить прослушку в кабинете и резиденции президента Литвы — тогда им была Далия Грибаускайте (!).

Военный хирург по специальности Моисеенко, получивший 10.5 лет тюрьмы, тоже имел офицерское звание, был кадровым сотрудником ГРУ, и получил срок за вербовку литовского офицера. Он по заданию российских спецслужб платил завербованному литовскому гражданину, кстати, другу детства, от 500 до 1000 евро за каждый ценный секретный документ. Моисеенко имел гражданство Литвы, но оно было аннулировано, когда властям стало известно о его российском паспорте. Литовские граждане в свою очередь, были приговорены соответственно, к 13 и 12 годам заключения. Интересно, что по существующему соглашению, в число обмениваемых может попасть и норвежский пограничник Фроде Берг, которому россияне так же вменяют шпионаж. Пресс-секретарь президента Литвы отказался комментировать обнародованный факт, но обещал дать новую информацию по делу в ближайшее время.