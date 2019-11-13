Сегодня в Баку состоялось официальное открытие памятника Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, сообщает Trend.

В церемонии открытия памятника в Наримановском районе Баку приняли участие заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана профессор Этибар Наджафов, замминистра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, председатель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, депутаты, брат Национального героя Рантик Агарунов и другие лица.

Памятник воздвигнут на улице столицы, которой присвоено имя Альберта Агарунова.

Автором композиции является известный скульптор, народный художник Азербайджана Омар Эльдаров.