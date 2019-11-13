Временный президент Боливии призвала судить Моралеса

Экс-главу Боливии Эво Моралеса надлежит привлечь к суду. Такого мнения придерживается временный президент Жанин Аньес, сообщает BBC News.

«Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище», — заявила бывший сенатор в разговоре с журналистами.

По словам Аньес, если «низложенный» глава государства вернется, она не станет считать нужным препятствовать его аресту.

Моралеc в это воскресенье ушел в отставку на фоне массовых протестов против его переизбрания. Его решение было вызвано желанием избежать кровопролития. Отставной лидер получил политическое убежище в Мексике и уже сделал оттуда ряд громких заявлений. Так, Моралес пообещал «скоро» вернуться на родину.