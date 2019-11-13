Азербайджан покупает у Израиля новые боевые корабли?

В качестве базы для нового корабля выбрали корвет проекта Saar 72, который Israel Shipyards Ltd продвигает на экспорт. Корветы Reshef будут строить на расположенной в Хайфе верфи Israel Shipyards: сколько именно новых кораблей получит израильский флот, пока не известно.

Тринадцатого ноября частная судостроительная компания Israel Shipyards Ltd. сообщила о подписании соглашения с израильским Минобороны, предполагающего проектировку перспективного малого корвета. Согласно намеченным планам, он должен сменить большой ракетный катер проекта Saar 4.5, пишет журнал Naked Science.

По предварительным данным, новый корвет будет иметь стандартное водоизмещение около 800 тонн. Его длина составит 72 метра, а ширина — 10,25 метра. Корабль получит двухвальную энергетическую установку, включающую в себя два дизельных двигателя MTU 16V1163M94 V16 мощностью 5920 кВт. Скорость хода составит примерно 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 50 человек с возможностью размещения дополнительных групп, например бойцов спецподразделений.

В качестве вооружения новый корабль получит ЗРК Barak 8, пусковую установку для противокорабельных ракет IAI Gabriel 5, 76-миллиметровую артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, пару 30-миллиметровых дистанционно управляемых артиллерийских установок и торпедные аппараты. Возможно размещение на борту БПЛА.

Как пишет блог bmpd, на сегодня ВМС Израиля имеют восемь ракетных катеров проекта Saar 4.5: первый из этих кораблей ввели в строй еще в 1981-м. Кроме этого, страна имеет три корвета Saar 5. Сейчас корветы Saar 4.5 и Saar 5 составляют основу надводных сил израильского флота.

Что касается Saar 72, то в качестве первого заказчика, предположительно, выступил Азербайджан: два корабля могут быть построены в Баку, пишет издание.