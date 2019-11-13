Азербайджан покупает у Израиля новые боевые корабли?
Тринадцатого ноября частная судостроительная компания Israel Shipyards Ltd. сообщила о подписании соглашения с израильским Минобороны, предполагающего проектировку перспективного малого корвета. Согласно намеченным планам, он должен сменить большой ракетный катер проекта Saar 4.5, пишет журнал Naked Science.
В качестве базы для нового корабля выбрали корвет проекта Saar 72, который Israel Shipyards Ltd продвигает на экспорт. Корветы Reshef будут строить на расположенной в Хайфе верфи Israel Shipyards: сколько именно новых кораблей получит израильский флот, пока не известно.
По предварительным данным, новый корвет будет иметь стандартное водоизмещение около 800 тонн. Его длина составит 72 метра, а ширина — 10,25 метра. Корабль получит двухвальную энергетическую установку, включающую в себя два дизельных двигателя MTU 16V1163M94 V16 мощностью 5920 кВт. Скорость хода составит примерно 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 50 человек с возможностью размещения дополнительных групп, например бойцов спецподразделений.
В качестве вооружения новый корабль получит ЗРК Barak 8, пусковую установку для противокорабельных ракет IAI Gabriel 5, 76-миллиметровую артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, пару 30-миллиметровых дистанционно управляемых артиллерийских установок и торпедные аппараты. Возможно размещение на борту БПЛА.
Как пишет блог bmpd, на сегодня ВМС Израиля имеют восемь ракетных катеров проекта Saar 4.5: первый из этих кораблей ввели в строй еще в 1981-м. Кроме этого, страна имеет три корвета Saar 5. Сейчас корветы Saar 4.5 и Saar 5 составляют основу надводных сил израильского флота.
Что касается Saar 72, то в качестве первого заказчика, предположительно, выступил Азербайджан: два корабля могут быть построены в Баку, пишет издание.